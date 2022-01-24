Ломаченко вспомнил детство и сыграл в опасный вид спорта

Титулованный украинский боксер Василий Ломаченко в ожидании следующего боя решил развлечься игрой в хоккей. 33-летний уроженец Белгорода-Днестровского показал, как он на коньках и с клюшкой катается по естественном льду в родных краях.

Серию фотографий Лома опубликовал на своей странице в Instagram. "И тут был пойман отрывок из детства", – подписал Вася кадры, вспомнив ранние увлечения.

Кроме того, что хоккей сам по себе травмоопасный вид спорта, в комментариях фолловеры боксера отмечают, что не стоит "кататься по тонкому льду лимана". "Как по воде катаетесь, шикарно", – пишут другие.

Пока же бывший чемпион мира надеется сойтись с нынешним обладателем его поясов, австралийцем Джорджем Камбососом, и делится философскими размышлениями.

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"Жизнь не заканчивается в момент проигрыша в спорте или когда ты не побеждаешь в боксерском поединке. Это не повод опускать руки, это всего лишь новый этап в твоей жизни. Если ты проиграл, тебе нужно снова попытаться победить и добиться своей цели", – порассуждал Лома под еще одним фото.

Напомним, в 2021 году украинский боксер добыл две уверенные победы и в 2022-м хочет провести титульный бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Камбосос недооценивает украинца: "Фанаты не будут смотреть на Ломаченко".

Недавно промоутер Ломаченко оптимистично высказался о чемпионском бое с Камбососом.