Ломаченко может получить чемпионский бой уже в январе: на Камбососа давят

Уже в ближайшие недели, в январе 2022 года, украинец Василий Ломаченко может получить право на чемпионский бой в легком весе (до 61,2 кг) с австралийцем Джорджем Камбососом. Всемирная боксерская организация (WBO), поясом которой обладает Камбосос, собирается обязать его провести защиту титула именно против парня из Белгорода-Днестровского.

Об этом пишет сайт BoxingNews24, сообщая, что промоутер украинца Боб Арум оказывает на WBO давление, вынуждая санкционировать бой Джорджа с Василием.

У самого же 28-летнего австралийца, который владеет также титулом IBF, есть большое желание провести "денежный" бой с чемпионом по версии WBC – американцем Дэвином Хэйни. Поэтому команда Камбососа в оперативном порядке включилась в переговоры со стороной Хэйни, которую возглавляет хорошо известный промоутер Эдди Хирн, чтобы успеть подписать контракт до принудительного решения со стороны WВO.

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Если же Камбосос, недавно побивший Теофимо Лопеса, откажется выполнять решение WBO, то, скорее всего, его лишат пояса. Так что все должно решиться в самом начале 2022 года.

Напомним, что в легком весе есть еще один обладатель чемпионского пояса, WBA, – американец Джервонта Дэвис по прозвищу Танк.

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