Ломаченко не взял флаг Украины после победы, вызвав возмущение в соцсетях. Видео

Василий Ломаченко по окончанию боя с японцем Масайоши Накатани вышел на церемонию объявления победителя без украинского флага. На эту деталь обратил внимание эксперт по вопросам безопасности, заслуженный юрист Украины Василий Вовк.

У себя на странице в Facebook Вовк отметил, что символа страны не было и на пресс-конференции после поединка.

"Накатани тяжело покинул ринг, а Василию подняли руку как победителю в одиночестве... В том числе без флага Украины, символа нашего государства. Не было его также во время пресс-конференции сразу же после боя", – написал эксперт.

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На видео с 03:42

Вовк поинтересовался у своих подписчиков с чем это связано, вызвав в комментариях возмущение таким поведением боксера.

Юрист предположил, что возможно это связано с требованиям организатора. В тоже время в андеркарте боя Ломаченко – Накатани боксер из Казахстана развернул флаг своей страны.

После победы средневеса Жанибека Алимханулы (10-0, 6 КО) над американцем Робом Брантом (26-3, 18 КО), казхстанец, живущий в США, развернул голубое полотнище.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Ломаченко и Накатани прошел в Лас-Вегасе и завершился в 9-м раунде техническим нокаутом от украинца.

Позже было опубликовано видео лучших моментов.

После боя украинский боксер дал комментарий, в котором он высказал о реванше с Лопесом.

Кроме того, появилась впечатляющая статистика ударов.