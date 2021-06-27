Бой Ломаченко – Накатани: опубликована неожиданная статистика ударов

По подсчетам компьютеризированной системы оценки ударов в единоборствах Compubox, Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в бою с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 КО), несмотря на тотальное доминирование в ринге выбросил неожиданно на 36 ударов меньше (214 против 250), однако продемонстрировал впечатляющий процент точности. Этот показатель у украинского спортсмена составил 49%. Японец выдал 12%. По цели попало 104 точных удара против 29 у Накатани.

32-летний уроженец Осаки больше бил по корпусу (17 против 14 ударов) и больше работал джебом (112 / 62), в то время как точность этих прямых ударов у украинца была поразительной: 15 против 3 (24% / 3%).

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По силовым ударам также абсолютное преимущество у Василия. Он 152 раз пытался попасть по оппоненту и ему это удалось 26 раз (59%). Статистика японского спортсмена гораздо скромнее: 138 всего ударов; 26 точных (19%).

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Ломаченко и Накатани прошел в Лас-Вегасе и завершился в 9-м раунде техническим нокаутом от украинца.

Позже было опубликовано видео лучших моментов.

Также появился комментарий украинского боксера, в котором он высказал о реванше с Лопесом.