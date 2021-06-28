Отец Лопеса назвал дату и место возможного реванша с Ломаченко

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) признался, что не думал о реванше с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО), однако яркая победа нашего соотечественника над японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) заставила его пересмотреть свою точку зрения. Теперь он рассматривает возможность организации боя в декабре в Нью-Йорке.

Во время общения с промоутером Бобом Арумом и журналистом издания ESPN американец предложил организовать повторный поединок между его сыном и Василием. Он заявил, что поговорит с Теофимо.

"До этого момента я не думал о Ломаченко, но я считаю, что после такого его выступления публика захочет увидеть реванш. Мне кажется, что я смогу уговорить своего сына снова подраться с Василием. Я думаю, что это можно будет сделать после боя с Камбососом. Этот поединок будет самым масштабным в мире. Мы можем организовать реванш в декабре на "Мэдисон-сквер-гарден". Мой сын выиграл все шесть боев на этой арене, и все шесть побед были добыты нокаутом. Почему бы нам не провести поединок именно там? Мне нужно поговорить с Теофимо", – заявил Лопес-старший.

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Отметим, что американец должен был провести бой против Джорджа Камбососа 19 июня, однако сдал положительный тест на коронавирус. Теперь их поединок запланирован на 14 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2020 года Ломаченко сенсационно проиграл Теофимо и не стал абсолютным чемпионом мира.

В социальных сетях не скрывали возмущения после того, как Василий забыл об украинском флаге после победы над Накатани.