Ломаченко – Накатани: смотреть онлайн трансляцию боя

Украинский бывший чемпион мира Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в субботу, 26 июня, возвращается в ринг после поражения от американца Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) в октябре минувшего года. Соперником нашего боксера станет представитель Японии Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Поединок состоится в гостиничном комплексе Virgin Hotels в Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Накатани. Время начала – в 5:00 утра воскресенья, 27 июня, по киевскому времени.

ПРОМО БОЯ ЛОМАЧЕНКО – НАКАТАНИ

Видео дня

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛОМАЧЕНКО – НАКАТАНИ

Увидеть поединок украинца против японца в нашей стране эксклюзивно покажет видеосервис Megogo, где показ будет сопровождать аналитическая студия.

Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе Fite.tv и на американском телеканале ESPN+.

ПРОГНОЗ НА ЛОМАЧЕНКО – НАКАТАНИ

Явным фаворитом боя считается украинский экс-чемпион мира. Ставки на победу Василия Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,06.

Ничья оценивается котировкой 23,00. А показатели на успех Накатани достигают уровня 8,00.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Василий Ломаченко, экс-чемпион мира WBA, WBC, WBO:

– Ключ к победе в бою с Накатани – это IQ и скорость. Атаки по корпусу тоже сыграют свою роль. В плане скорости я буду начинать, как всегда. Сейчас я не могу говорить о будущем, я сначала должен выполнить свою работу. Сначала бой на этих выходных, выполнение работы, потом я смогу отвечать на вопросы о будущем. У меня другая стратегия на бой с Накатани. Я ее покажу в бою. Говоря о работе в зале, я все еще на пике, но все зависит от твоих ощущений, возраста, здоровья. Сейчас все хорошо, но никто не знает, что случится через неделю.

Масайоши Накатани, интерконтинентальный чемпион WBO:

– Этот бой – большая возможность для меня. Наблюдая за Ломаченко, я никогда не представлял, что буду боксировать с ним. Меня поражали некоторые бои Ломаченко, в которых он деклассировал соперников, играя с ними. Это великолепный боксер с уникальной работой ног, которой больше нет ни у одного боксера. Его мастерство было настолько фантастическим, что я даже интересовался, есть ли на этой планете кто-то, кто способен его победить. С тех пор как Ломаченко поднялся в легкий вес, он выглядит иначе в сравнении с тем, каким был. Но надо отдать ему должное, ведь тяжелая победа над Хорхе Линаресом показала его эксклюзивный набор навыков.

ДУЭЛЬ ВЗГЛЯДОВ ЛОМАЧЕНКО – НАКАТАНИ

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко объяснил, почему больше не гонится за реваншем с Теофимо Лопесом. Сам американец заявил, что после очного поражения украинец думал о суициде.