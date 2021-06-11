Где смотреть Ломаченко – Накатани: расписание трансляций

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) 26 июня 2021 года возвращается в ринг поединком против японского боксера Масайоши Накатани (19-1, 13 КО). Бой в легком весе пройдет в Лас-Вегасе на арене Virgin Hotel. Ориентировочное время начала поединка – 5:00 утра 27 июня (время киевское).

В Украине прямую трансляцию из США организует медиасервис Megogo. Просмотр будет доступен всем пользователям, оформивших подписку "ТВ и Кино: Максимальная" и "Спорт". Показ запланирован на канале "Megogo Гонг".

Видео дня

В преддверии битвы наш соотечественник в Instagram выложил проморолик. "Возвращение короля", – говорится в подписи к видео.

Накатани за свою карьеру на профессиональном ринге провел 20 поединков, проиграв единственный раз. Обидчиком японца стал Теофимо Лопес. Именно этому американцу проиграл свой последний бой и Василий Ломаченко.

Поединок Лопес - Накатани продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно присудили Теофимо победу 118:110, 118:110, 119:109

В 11-й трехминутке Лопес разбил сопернику нос, а в последней раунде боксеры устроили яркий размен. Не смотря на такой триумф, американские зрители остались разочарованы выступлением своего фаворита.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября 2020 года Ломаченко сенсационно по очкам проиграл Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

12-раундовый поединок на арене MGM Grand в Лас-Вегасе завершился победой 23-летнего уроженца Гондураса (116:112, 119:109, 117:111).

​

Напомним, что букмекеры уже опубликовали ставки на поединок Ломаченко – Накатани.