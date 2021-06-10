Ломаченко объяснил, почему больше не хочет просить реванш у Лопеса

Украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) заявил, что не хочет просить реванш у своего обидчика Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), поскольку их бой прошел в равной борьбе. По словам нашего соотечественника, американец и его отец понимают, что им будет непросто в повторном поединке, поэтому и хотят сменить весовую категорию.

В интервью на YouTube-канале SnowQueenLA Василий также отметил, что считает Теофимо настоящим абсолютным чемпионом мира, несмотря на то, что Девин Хэйни владеет "обычным" поясом WBC. Он напомнил, что удерживал чемпионские титулы по версии трех боксерских организаций перед противостоянием с Лопесом, а тот – еще один пояс (IBF).

"Я не хочу просить Лопеса о реванше, поскольку и он, и его отец знают, что наш бой был очень близким. Они знают, что случится, если они дадут мне еще один шанс. Именно поэтому они и хотят подняться в первый полусредний вес. У меня все еще есть цель стать абсолютным чемпионом миром. По моему мнению, сейчас этим титулом обладает Лопес, потому что перед боем с ним я владел тремя поясами. Я завоевал WBC, когда победил Люка Кэмпбелла. Теофимо отобрал у меня три пояса, а одним он уже владел. То, что у Хэйни есть титул WBC – лишь политика организации. Меня она не волнует", – поделился своим мнением Ломаченко.

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Напомним, что свой следующий бой Василий проведет уже 26 июня. Его соперником станет японец Масайоши Накатани, который ранее проиграл Лопесу единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо заявил, что наш соотечественник якобы хотел покончить с собой после сенсационного поражения в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.