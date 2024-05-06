Ломаченко – Камбосос: онлайн-трансляция чемпионского боя

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) в воскресенье, 12 мая, возвращается в ринг. 36-летний уроженец Белгород-Днестровского подерется с австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО) за вакантный пояс Международной федерации бокса (IBF).

Поединок принимает RAC Arena в Перте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Камбосос. Ориентировочное начало – в 6:30 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЛОМАЧЕНКО – КАМБОСОС

Бокс. Легкий вес

Бой за пояс IBF

Перт, RAC Arena

Василий Ломаченко (17-3, 11 КО, Украина) – Джордж Камбосос (21-2, 10 КО, Австралия)

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6 ДНЕЙ ДО БОЯ. Приветствуем всех любителей бокса. Украинец Василий Ломаченко спустя год возвращается на ринг и сразу же подерется за чемпионский пояс. Интересно, что титулом IBF наш соотечественник никогда не владел ни в одной из весовых категорий.

Ломаченко считается явным фаворитом. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,12. На Камбососа дают 5,50.

Василий и Джордж должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину. При этом недавно австралиец угодил в скандал, пригласив в свой лагерь для подготовки к поединку боксера из РФ, который поддерживает войну.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что на разогреве перед боем Ломаченко – Камбосос выступит небитый россиянин Имам Хатаев (6-0, 6 КО), который прячется за флагом Австралии.

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