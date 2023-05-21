Ломаченко - Хэйни. Лучшие моменты боя на видео

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. На вечере бокса в Лас-Вегасе 35-летний уроженец Белгород-Днестровского уступил обладателю титулов WBC, IBF, WBA Super, WBO Девину Хэйни (30-0, 15 КО) из США.

Видео дня

По итогам 12 раундов все судьи отдали преимущество 24-летнему чемпиону. Ломаченко бил точнее и в заключительных раундах владел большим преимуществом, но местные судьи посчитали, что этого недостаточно для победу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты встречи и самим сделать выводы о победителе.

Позже были опубликованы полные судейские записки встречи, а команда украинца собралась подавать апелляцию на результат.

Отметим, что после поражения Ломаченко не смог сдержать эмоций и разрыдался, ожидая пресс-конференцию.

В тоже время во время флеш-интервью в ринге Василий не стал упоминать Украину, отказавшись благодарить свою родину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!