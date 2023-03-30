Ломаченко – Хейни: букмекеры назвали фаворита боя за звание абсолютного чемпиона мира

Украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) считается явным аутсайдером поединка за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против американца Девина Хейни (29-0, 15 КО). Наш соотечественник 20 мая во второй раз карьере попробует собрать все пояса дивизиона после того, как в 2020 году уступил Теофимо Лопесу.

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Вечер бокса состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хейни. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Аналитики уже предлагают болельщиками определиться со своими прогнозами на супербой. Ставки на победу Хейни принимаются с коэффициентом 1,44. Ничья оценивается котировкой 17,00. А показатели на успех Ломаченко достигают уровня 2,75.

При этом эксперты не имеют сомнений в том, что поединок продлиться все 12 раундов. На соответствующее событие предлагается индекс 1,22.

Напомним, Ломаченко свой последний бой провел в октябре 2022-го. Тогда он в трудном бою победил американца Джемейна Ортиса единогласным решением судей, записки которых вызвали споры среди аналитиков и болельщиков. Хейни же дважды победил Джорджа Камбососа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко угодил в новый грандиозный скандал, показав в Instagram видео, в котором Украину сравнивают с гитлеровской Германией.

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