Ломаченко дал прогноз на бой Усик – Джошуа

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко уверен, что бой его кума Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона-супертяжа Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет очень интересный. В интервью Youtube-каналу iFL TV 33-летний уроженец Белгород-Днестровского признался, что для него это исторический поединок.

В тоже время Василий отказался делать конкретный прогноз на результат, так как в Лондоне встретятся два очень мощных и техничных соперника.

Никто не знает, завершится ли эта битва досрочно. Возможно, что так и будет. За это я и люблю бокс. Возможен ли нокаут? Безусловно. Будет ли он? Не знаю. У каждого из них за плечами огромный опыт выступления в любителях, что повлияет на исход. Я думаю, что бой пройдет все 12 раундов. Возможно произойдет остановка", – заявил Василий.

Напомним, что Ломаченко прилетел в Лондон, чтобы лично поддержать своего друга на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

