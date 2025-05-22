Наконец избавились от московского влияния: в Каневе Успенский собор официально перешел к ПЦУ. Фото

В четверг, 22 мая, Успенский собор в Каневе Черкасской области официально передали Православной церкви Украины. Митрополит Епифаний провел там первую многолюдную молитву.

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Об этом сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий. Он назвал это событие историческим шагом.

"Храм, где два дня украинская община прощалась с Тарасом Шевченко 164 года назад, наконец находится в духовном пространстве Украины, освободившись от паразитирования московских церковников", – написал министр.

Утром в Успенском соборе состоялось торжественное освящение престола, которое провел Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. И уже в освященном хаме он провел первую многолюдную Всеукраинскую межконфессиональную Молитву за мир, защиту и благословение для Украины и ее народа.

Министр культуры подчеркнул, что очищение украинских святынь от влияния страны-террористки России, является государственным приоритетом, и он требует эффективных решений.

"Тем более, что деятельность московских религиозных организаций запрещена законом", – подчеркнул Николай Точицкий.

В этом контексте министр также прокомментировал увольнение генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", указав на его слабую позицию в реализации закона.

"То, что в Лавре не должно быть московского духа, должно было быть точкой наибольших усилий руководителя заповедника. Однако имея содействие со стороны министерства для передачи храмов ПЦУ, результат года работы руководителя не является адекватным вызовам национальной безопасности, с которыми сталкивается украинское общество", – подчеркнул Точицкий.

По словам министра, Минкульт будет действовать решительно, чтобы защитить украинские святыни от представителей Московской церкви.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 декабря 2024 года Успенский собор был внесен в Государственный реестр вещных прав и передан в оперативное управление Шевченковскому национальному заповеднику. Выдающийся историко-культурный памятник национального значения 20 лет назад был незаконно передан фактически в частную собственность Московской церкви в Украине.

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