Красюк сделал заявление о бое Усик – Джошуа

Генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк объяснил, как информация от Эгиса Климаса о том, что бой между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) не состоится, повлияет на следующий бой Усика.

Красюк напомнил, что после официального письма от Всемирной боксерской организации по переговорам между Усиком и Джойсом за временный титул, команда украинца обратилась к президенту Франциско Валькарселю с замечанием, что санкционировать временный титул Усик - Джойс возможно только в случае, если официальный претендент не может оспаривать полноценный титул.

"Поэтому на следующей неделе ждем официальное письмо от WBO о поединке Джошуа – Усик. Решение будет за Джошуа: оставлять титул вакантным или все же защищать его против Александра Усика. Официально бой Джошуа – Фьюри еще не отменен. Ждем хорошие для нас новости", – сказал Красюк в интервью Luckypunchnet.

Ранее Усик заявил, что не хочет торопиться с подписанием боя с Джойсом, так как в этом случае он потеряет первое место в рейтинге WBO и лишится возможности встретиться на ринге с Энтони Джошуа.

Свой крайний бой Усик провел 1 ноября, победив Дерека Чисору и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.