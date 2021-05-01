Климас заявил об отмене боя Фьюри – Джошуа и сказал, что будет с Усиком

Менеджер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Эгис Климас сообщил, что бой между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) не состоится.

По словам литовца, команда Усика будет ждать дальнейшего развития событий, чтобы официальным путем получить вожделенный чемпионский бой с Энтони.

"По информации WBN, переговоры по большому бою между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа отменены. В этом случае Джошуа проведет обязательную защиту титула WBO с Усиком. Александр долго этого ждал. Мы все с нетерпением ждем", – написал Климас в Instagram.

Ранее Усик заявил, что не хочет торопиться с подписанием боя с Джойсом, так как в этом случае он потеряет первое место в рейтинге WBO и лишится возможности встретиться на ринге с Энтони Джошуа.

Свой крайний бой Усик провел 1 ноября, победив Дерека Чисору и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.

Напомним, что 20 января WBO дала добро на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Из-за того, что Усик является обязательным претендентом на поединок с Джошуа за титул WBO, он должен был провести встречу с Джо Джойсом за пояс временного чемпиона WBO.