'Коля-кувалда' запрещает. Какая прелесть': Валуева высмеяли в сети после совета заткнуться российским спортсменам

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев стал посмешищем в сети после того, как посоветовал российским спортсменам молчать о своем негативном отношении к режиму Владимира Путина. Депутату Государственной думы тут же напомнили, что он занимается пропагандой и осваивает бюджет.

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Читатели портала Sports.ru в комментариях под словами Валуева едко высмеяли экс-боксера, который таким образом отреагировал на слова легендарной Елены Исинбаевой. Фанаты выразили уверенность в том, что депутату стоит отправиться в российскую армию и работать там политруком.

"Вымогатель "Коля-кувалда" запрещает людям иметь собственное мнение. Какая прелесть", "Короче говоря, правду говорить нельзя", "Это тот самый чел, который избил пенсионера? Это он советы дает?", "Какой он борзый... Намекает, либо повестка с ящика или же молчите?", "Николая как инвалида комиссовали и не берут на СВО, вот он и злится", "Валуев никуда не "колышется в плане конъюнктуры". А плотно сидит на ней, как на бутылке", "Коля, тебе бы политруком на передовую", "Валуев "совесть и честь" "великой нации". Интеллектуал. Считает до 10-ти. Но это не точно", "Сколько денег "чужак" Валуев на проклятом Западе заработал. Посчитал бы кто", – пишут поклонники спорта.

Ранее Валуев пригрозил уголовным преследованием олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой, которая переехала в Испанию и отреклась от армии России, назвав свое офицерское звание номинальным.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал посмешищем в сети после того, как призвал не критиковать Елену Исинбаеву.

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