Как в Украине смотреть онлайн бой Фьюри – Уайлдер: подробная инструкция

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в субботу, 9 октября сразится с американцем Деонтеем Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Третий бой трилогии пройдет в Лас-Вегасе

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию чемпионского мегафайта. Ориентировочное время начала – 05:00 воскресенья, 10 октября. Время киевское. Комментировать поединок будет Владимир Кобельков.

Украинское телевидение не покажет встречу. Все жители нашей страны смогут увидеть прямую трансляцию на медиасервисе MEGOGO.

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Для покупки надо зайти на сайт megogo.net, где на главной странице нажать на анонс боя Фьюри и Уайлдера.

После чего нажать "Смотреть".

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Затем надо ввести свой номер телефона и пароль, либо войти в сервис, если пользователь ранее был зарегистрирован.

После этого необходимо ввести данные своей платежной карты и нажать "Подключить", совершив оплату.

Отметим, что Фьюри по прежнему считается фаворитом боя с Уайлдером, однако коэффициенты на победителя поединка изменились. Особенно существенно поменялся показатель на ничью. ​

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Второй поединок Тайсона и Деонтея состоялся 23 февраля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в 7-й трехминутке, после того, как команда Уайлдера выкинула в ринг полотенце.

Свой первый бой 2 декабря Фьюри и Уайлдер завершили вничью. При этом боксер из США дважды отправлял соперника в нокдаун.