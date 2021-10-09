Уайлдер – Фьюри 3: букмекеры в день боя изменили прогноз

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
1 минута
3,8 т.
Фьюри Уайлдер

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) по прежнему считается фаворитом в третьем бою против американского супертяжа Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), однако коэффициенты на победителя поединка изменились. Особенно существенно поменялся показатель на ничью.

Тайсон Фьюри с чемпионским поясом.

Если раньше поставить на победу чемпиона из США можно было с индексом 3,75, то теперь этот показатель равен 3,25. Коэффициент на победу Фьюри составляет 1,36 (было 1,28). Ничья оценивается уровнем 21,00 (было 26,00).

Фьюри готов к бою с Уайлдером.
Видео дня

Также авторитетная букмекерская контора William Hill считает, что самым вероятном завершением боя будет победа Тайсона Фьюри путем нокаута, технического нокаута или из-за дисквалификации соперника. На это событие можно поставить с коэффициентом 1,91.

Прогноз букмекеров

Второй поединок Тайсона и Деонтея состоялся 23 февраля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в 7-й трехминутке, после того, как команда Уайлдера выкинула в ринг полотенце.

Деонтей Уайлдер.

Свой первый бой 2 декабря Фьюри и Уайлдер завершили вничью. При этом боксер из США дважды отправлял соперника в нокдаун.

Тайсон Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже был опубликован список телеканалов, которые покажут бой Фьюри - Уайлдер.

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