Известный американский супертяжеловес Кевин Джонсон проиграл на турнире суперсерии "Бойцовский клуб РЕН ТВ" россиянину Марку Петровскому. Поединок в Москве завершился единогласным решением судей 57–57, 60–54, 60–54.

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43-летний Джонсон перед поединком попросил включить его гимн Российской Федерации.

Сама встреча прошла при полном доминировании Петровского, у которого несколько раз была возможность завершить бой нокаутом. Комментаторы, увидев ничейный счет у одного судей были шокированы результатом, отметив, что такие цифры не отображают реального боя.

8 августа стало известно, что Джонсон решил изменить имя в честь президента России Владимира Путина. По словам боксера, он захотел сделать комплимент главарю Кремля и попросил теперь его называть Кевин Владимирович.

Джонсон перед боем с Петровским пришел на церемонию взвешивание в Москве в футболке с портретом главаря Кремля.

1 апреля 43-летний Джонсон победил Вячеслава Дацика на турнире бойцовского клуба "РЕН ТВ" и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

Джонсон в декабре 2009 дрался с нынешним мэром Киева Виталием Кличко за титул чемпиона мира WBC, которым владел украинец. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой Виталия Владимировича по очкам (120:110, 120:110, 119:111).

В августе 2022-го Джонсон встречался с другим нашим супертяжеловесом. Небитый украинец Игорь Шевадзуцкий (10-0, 8 КО) на вечере бокса в Гамбурге победил Джонсона по очкам.

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