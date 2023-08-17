Известный американский супертяж пришел в футболке с Путиным. Видео

Известный американский супертяжеловес Кевин Джонсон пришел на церемонию взвешивание в Москве в футболке с портретом Владимира Путина. 43-летний боксер в пятницу, 18 августа, на турнире суперсерии "Бойцовский клуб РЕН ТВ" проведет поединок против местного бойца Марка Петровского.

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8 августа стало известно, что Джонсон решил изменить имя в честь президента России Владимира Путина. По словам боксера, он захотел сделать комплимент главарю Кремля, и попросил теперь его называть Кевин Владимирович.

1 апреля 43-летний Джонсон победил Вячеслава Дацика на турнире бойцовского клуба "РЕН ТВ" и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

Джонсон в декабре 2009 дрался с нынешним мэром Киева Виталием Кличко за титул чемпиона мира WBC, которым владел украинец. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой Виталия Владимировича по очкам (120:110, 120:110, 119:111).

В августе 2022-го Джонсон встречался с другим нашим супертяжеловесом. Небитый украинец Игорь Шевадзуцкий (10-0, 8 КО) на вечере бокса в Гамбурге победил Джонсона по очкам.

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