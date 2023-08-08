Известный американский супертяжеловес Кевин Джонсон решил изменить имя в честь президента России Владимира Путина. 18 августа Джонсон встретится на ринге с россиянином Марком Петровским на турнире суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ".

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"Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить имя. Теперь меня будут звать Кевин Владимирович – в честь Путина. Теперь я на 100% русский, без шуток. Я на 100% русский", – сказал боксер в интервью российским пропагандистам.

1 апреля 43-летний Джонсон победил Вячеслава Дацика на турнире бойцовского клуба "РЕН ТВ" и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

Джонсон в декабре 2009 дрался с нынешним мэром Киева Виталием Кличко за титул чемпиона мира WBC, которым владел украинец. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой Виталия Владимировича по очкам (120:110, 120:110, 119:111).

В августе 2022-го Джонсон встречался с другим нашим супертяжеловесом. Небитый украинец Игорь Шевадзуцкий (10-0, 8 КО) на вечере бокса в Гамбурге победил Джонсона по очкам.

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