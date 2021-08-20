Усик купил элитное авто за 4 млн. Фото и видео

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Бокс
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3,5 т.
Усик купил элитное авто за 4 млн. Фото и видео

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) приобрел элитный кроссовер Audi RS Q8. Минимальная стоимость автомобиля в нашей стране составляет четыре миллиона гривен.

Соответствующее видео было опубликовано на странице шинного сервиса Tireshop в социальной сети Instagram. "Автомобиль очень комфортный. Я давно хотел такой автомобиль. Мои друзья посоветовали мне его приобрести", – прокомментировал покупку Усик.

Стоимость Audi RS Q8.
Видео дня
Александр Усик купил Audi RS Q8.
Усик приобрел новое авто.

Audi RS Q8 оснащена 4-литровым двигателем мощностью 600 лошадиных сил. В автомобиле установлена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, а расход бензина составляет 13,7 литров на 100 километров.

Audi RS Q8 в черном цвете.
Audi RS Q8 изнутри.
Audi RS Q8 стоит минимум 4 млн грн.

До 100 километров в час Audi RS Q8 разгоняется всего за 3,8 секунды. Салон автомобиля обшит кожей. В крышу машины вмонтирован панорамный люк.

Салон Audi RS Q8.
Передняя панель Audi RS Q8.

Напомним, Александр Усик возвращается в ринг 25 сентября. Наш соотечественник в Лондоне сразится с британским чемпионом Энтони Джошуа (24-1,22 КО).

Постер боя Усик – Джошуа.
Сравнительная характеристика Усика и Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик поразил британских журналистов своей формой накануне поединка против Джошуа. Британский боксер отметил, что уважает своего соперника, но считает себя лучше.

Александр Усик ведет подготовку к бою с джошуа.
Усик перед боем с Джошуа.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о том, что в контракт на бой его подопечного с Энтони включен необычный пункт.

AudiАлександр Усик