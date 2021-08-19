Усик поразил англичан своим видом перед боем с Джошуа. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Александр Усик

Английский таблоид The Sun написал отдельный материал про украинского боксера Александра Усика, поразившись его внешним видом. Журналисты отмечают внушительные габариты непобедимого крымчанина за месяц до его боя с Энтони Джошуа.

У 34-летнего украинца будет только третий бой в супертяжелом весе. Встреча с обладателем титулов WBO, WBA и IBF состоится 25 сентября.

"Александр Усик находится в отличной форме, поделившись последними тренировочными фотографиями перед схваткой с Энтони Джошуа. Украинец набрал массу, готовясь к чемпионскому супербою в следующем месяце. Некоторые критики называл Усика "слишком маленьким", чтобы стать чемпионом мира. Но, судя по его последним тренировочным фотографиям, Усик не должен бояться большой ночи под огнями стадиона "Тоттенхэм", – говорится в материале.

Видео дня
Александр Усик
Александр Усик готовится к бою с Джошуа
Александр Усик работает с пневмогрушей
Усик решил покривляться в камеру

На фото видно, как Александр усердно работает с пневмогрушей. Также наш боксер выложил видео приседаний с гирей.

Отметим, что бывший чемпион мира Дэвид Хэй в одном из интервью заявил, что у Усика нет никаких шансов против Энтони.

Сравнительная характеристика Усика и Джошуа.

Ранее Усик признался, что у него возникают проблемы из-за гражданства Украины.

Усик требует чемпионского боя.

Он также сравнил ситуацию в супертяжелом весе с украинской политикой.

Отметим, что Александра перед боем с Энтони исключили из мирового рейтинга. Эта ситуация спровоцировала бурную реакцию в социальных сетях.

Александр Усик

Многие из пользователей считают, что это было правильное решение, вспомнив, как он поддерживал Россию.

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