Фьюри – Усик: легендарный чемпион назвал причину, почему украинец не выиграет бой

Британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) победит украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Представитель Манчестера выиграет за счет своей массы и технических навыков.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves выразил легендарный американский чемпион Андре Уорд. Он отметил, что Фьюри слишком большой для Усика по габаритам.

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"Усик не победит Тайсона Фьюри. Фьюри – не просто какой-то большой неуклюжий парень, он умеет драться и обладает хорошими навыками. Для Усика у него просто слишком большая масса. Но сначала хотелось бы увидеть реванш Усика и Джошуа, а Фьюри уже пусть дерется с победителем. Если все обернется успешно, он заберет остальные пояса. Тогда Тайсону уже будет нечего доказывать", – сказал Уорд.

Напомним, Тайсон в поединке 9 октября нокаутировал в 11-м раунде американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО). При этом британец дважды побывал в нокдауне. В свою очередь Усик 25 сентября сенсационно победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 116:112.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда Энтони Джошуа официально активировал опцию о реванше с Александром Усиком. Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк перед стартом боя Фьюри – Уайлдер.

На время остановки поединка в 11-м раунде Тайсон вел в счете на записках всех трех судей. Также стало известно, что Уайлдер был госпитализирован.