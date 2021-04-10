Фьюри сообщил о "важных новостях" про бой с Джошуа, назвав Энтони "бесполезным бомжем"

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) сообщил, что получил несколько серьезных предложений по месту проведения поединка против соотечественника Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

По словам Фьюри, окончательное решение будет в воскресенье, 11 апреля.

"У меня есть важные новости. Я получил три или четыре больших предложения. Есть интерес со стороны Саудовской Аравии, моих цыганских братьев из Катара, Узбекистана, России, Америки, Англии. Есть несколько больших предложений, которые стоит рассмотреть. Надеюсь мы получим этот бой, и я разнести этого, с позволения сказать, большого бесполезного бомжа", – сказал Фьюри на видео, которое выложил у себя в Twitter.

"Потому что, когда я с ним встречусь, я дам ему это", – отметил Тайсон в завершении, подняв кулак к камере.

Джошуа также обратился к фанатам в социальных сетях в пятницу вечером, чтобы подтвердить, что он делает все возможное, чтобы договорится о поединке:

"Мы очень много работаем, чтобы бой состоялся. Я хочу дать своим поклонникам то, что они хотят, и вы знаете, что я сделаю все, что в моих силах, для этого. Надеюсь вскоре поделиться позитивными новостями"

Ранее спарринг-партнеры Тайсона Фьюри показали, как невероятно изменился боксер перед боем с Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри свой крайний бой провел 23 февраля 2020 года, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и завоевав пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Напомним, что официальный контракт на бой Джошуа – Фьюри был подписан 15 марта.