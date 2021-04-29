Фьюри поразил тренировкой перед боем с Джошуа

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) попросил тренера серьезно потренировать ему шею во время подготовки к бою против Энтони Джошуа.

В то время, как многие боксеры могут использовать свободные веса и тренажеры, чтобы укрепить эту часть тела, Фьюри, кажется, счастлив, что Хорхе Капетилло давит на нее.

Мексиканец, который также является частью команды Энди Руиса-младшего, у себя в Instagram выложил видео, на котором он одной рукой пытается опустить вниз голову Фьюри, а другой удерживает равновесие, держась за ринг

"Работа не прекращается. Мышление чемпиона", – говорится в подписи под роликом.

В комментария пользователи не сдержались, подшучивая над упражнением.

"Главное не сломай его", "Хорхе, ты качаешь бицепс?" – пишут юзеры.

Издание The Sun назвало упражнение "причудливым".

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что поединок между его клиентом и Цыганским королем состоится в Саудовской Аравии 24 июля, а в конце 2021 года боксеры проведут матч-реванш стоимостью в 500 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый супертяжеловес Крис Арреола (38-6-1, 33 КО) объяснил, почему считает, что Цыганский король победит ЭйДжея нокаутом.