Фьюри – Нганну: легендарный Майк Тайсон пообещал 'самый шокирующий результат в истории'

Легендарный американский боксер Майк Тайсон выразил уверенность на то, что боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну шокирует болельщиков и победит объединенного чемпиона мира Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) в бою 28 октября. Железный Майк, который помогает французу с подготовкой к поединку, отметил, что с нетерпением ожидает шоу в Саудовской Аравии.

Об этом Тайсон заявил в интервью британскому порталу talkSport. Бывший абсолютный чемпион мира подчеркнул, что не пытался во время тренировок передать Фрэнсису свой стиль ведения боя, а также добавил, что француз с блеском выдерживает нагрузки в тренировочном лагере.

Видео дня

"Победа Нганну станет самым шокирующим результатом в истории. Я не обучал Нганну своему стилю. Мы разные люди. У нас разные стили. Он будет боксировать, как Фрэнсис, и у него все будет хорошо. Мой стиль не всем подходит. Для меня это здорово, но для большинства людей он не сработает. Он сразится с величайшим бойцом последних лет, возможно, с величайшим бойцом всех времен. Я с нетерпением жду этого и горжусь тем, что он сделал этот шаг и сделал невозможное", – сказал Майк.

Ранее украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) высмеял поединок Фьюри – Нганну. После этого менеджер Спенсер Браун сделал громкий анонс боя британца и украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали однозначного фаворита боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!