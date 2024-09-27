Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев пришел к выводу, что для российских спортсменов на долгое время закрыт путь на Олимпийские игры. Депутат Государственной думы отметил, что с представителями страны-агрессорки "взялись бороться всерьез и вдолгую".

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Об этом Валуев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и соучастник преступлений РФ против Украины добавил, что Россия будет создавать альтернативы крупнейшим международным турнирам.

"Олимпийское движение для России в обозримом будущем закрытая тема. Мы, скорее всего, в рамках межгосударственных объединений можем создавать то, что станет привлекательным в том числе для спортсменов тех стран, которые вынужденно должны соблюдать предписания политического характера. Конечно, это страшно. В целом Олимпиада станет для россиян и, возможно, белорусов закрытым спортивным институтом. Это не быстрый процесс. С нами взялись бороться всерьез и вдолгую", – сказал Валуев.

Напомним, в июне Россия провела Игры БРИКС, которые запомнились тем, что во многих турнирах участвовали один-два спортсмена, а на соревнования РФ заявила 20 фейковых сборных.

Как сообщал OBOZ.UA, Николай Валуев с оскорблениями набросился на украинцев, выдав полный набор отборной кремлевской пропаганды.

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