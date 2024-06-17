Посмешище дня: россиянин выиграл 'альтернативную ОИ' в РФ, будучи единственным на турнире

Российский синхронист Александр Мальцев добился "феноменального" результата на Играх БРИКС, которую организовала РФ в Казани и называет альтернативой Олимпиаде-2024. Пловец стал первым в произвольной программе и забрал "золото", при этом у него тне было ни одного соперника.

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Мальцев один выступал в этом виде программы. Он набрал 211,654 балла и поднялся на пьедестал в полном одиночестве. Спортсмен после своего "феерического" выступления добавил, что его не смутило отсутствие соперников.

"Больше настраивался, чтобы показать максимально хорошее исполнение программы. Главное, чтобы была возможность выступать здесь, на Играх БРИКС", – сказал Мальцев.

Россиянину пришлось сложнее в технической программе. Здесь у него был аж один оппонент – представитель Таиланда. Мальцев определи соперника на 58 баллов.

Ранее Игры БРИКС назвали "фарсом", "пшиком" и "цирком" после их старта. А российская легкоатлетка Кристина Макаренко назвала бредом попытки сравнить соревнования с Олимпийскими играми.

Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление о допуске "нейтральных" российских спортсменов к участию на Олимпийских играх в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал воинственным решение МОК не пустить на ОИ-2024 лидеров сборной РФ в этом виде спорта.

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