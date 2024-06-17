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Посмешище дня: россиянин выиграл "альтернативную ОИ" в РФ, будучи единственным на турнире

Александр Чеканов
Другие виды спорта
1 минута
1,7 т.
Посмешище дня: россиянин выиграл 'альтернативную ОИ' в РФ, будучи единственным на турнире

Российский синхронист Александр Мальцев добился "феноменального" результата на Играх БРИКС, которую организовала РФ в Казани и называет альтернативой Олимпиаде-2024. Пловец стал первым в произвольной программе и забрал "золото", при этом у него тне было ни одного соперника.

Видео дня

Мальцев один выступал в этом виде программы. Он набрал 211,654 балла и поднялся на пьедестал в полном одиночестве. Спортсмен после своего "феерического" выступления добавил, что его не смутило отсутствие соперников.

Посмешище дня: россиянин выиграл "альтернативную ОИ" в РФ, будучи единственным на турнире

"Больше настраивался, чтобы показать максимально хорошее исполнение программы. Главное, чтобы была возможность выступать здесь, на Играх БРИКС", – сказал Мальцев.

Россиянину пришлось сложнее в технической программе. Здесь у него был аж один оппонент – представитель Таиланда. Мальцев определи соперника на 58 баллов. 

Посмешище дня: россиянин выиграл "альтернативную ОИ" в РФ, будучи единственным на турнире
Посмешище дня: россиянин выиграл "альтернативную ОИ" в РФ, будучи единственным на турнире

Ранее Игры БРИКС назвали "фарсом", "пшиком" и "цирком" после их старта. А российская легкоатлетка Кристина Макаренко назвала бредом попытки сравнить соревнования с Олимпийскими играми.

Посмешище дня: россиянин выиграл "альтернативную ОИ" в РФ, будучи единственным на турнире

Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление о допуске "нейтральных" российских спортсменов к участию на Олимпийских играх в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал воинственным решение МОК не пустить на ОИ-2024 лидеров сборной РФ в этом виде спорта.

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