Сейчас в войне США и Израиля против Ирана – как бы затишье, формально даже перемирие. Но я боюсь, что это затишье перед бурей. И она – не возобновление американских ударов, а неожиданный асимметричный ответ Ирана.

Видео дня

Вполне вероятно, что Иран сейчас при усилившейся российской помощи резко активизировал работы по созданию ядерного оружия. Да, ядерные объекты вроде как разбомбили. Но Россия может предоставить Ирану свои производственные мощности или просто тайно передать ему готовую продукцию. Еще во время летних американско-израильских ударов по Ирану об этом прямо писал Медведев, как обычно по пьяни выбалтывая планы Путина (что у трезвого Путина на уме, у пьяного Медведева в посте): "Есть страны, которые готовы напрямую поставлять Ирану собственные ядерные боеголовки". И мы даже знаем эти страны, вернее, страну.

Возможно, поэтому Иран демонстративно не идет ни на какие уступки по ядерной программе. Просто в какой-то момент, получив бомбу от России, заявит: "У нас есть ядерное оружие. Если американцы не уберутся из Персидского залива, мы его применим".

Дальше — требования ко всем странам платить за проход через Ормузский пролив. А в случае любых действий против Ирана — угроза удара по Израилю и американским базам в странах Персидского залива.

И что тогда будет делать Трамп?

Россия могла пойти на такое, потому что заинтересована в резкой дестабилизации ситуации в мире. На фоне ядерного шантажа Ирана агрессия России против Украины отошла бы на второй план, цены на нефть взлетели бы, Запад был бы ослаблен и унижен. А союзный Путину исламский режим в Иране получил бы фактическую неприкосновенность и гарантии безопасности.

Поэтому я не исключаю, что тандем Россия и Иран сейчас активно работает именно в этом направлении. Мировые СМИ пишут о расширении российско-иранского военного сотрудничества через Каспийское море, через него можно передать Ирану любые технологии и оружие, включая и ядерку.

Я вполне допускаю, что однажды утром мир проснется и услышит: Иран объявил о наличии ядерного оружия и выдвинул ультиматум США и Израилю.