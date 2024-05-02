'Это сложная задача': чемпион UFC рассказал о главной проблеме Усика в бою с Фьюри

Обладатель временного пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Том Аспинэлл назвал невероятно сложной задачу Александра Усика (21-0, 14 КО) остановить Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). 31-летний британец сделал акцент на том, что его соотечественник превосходит украинца в физических данных.

Об этом Аспинэлл рассказал в интервью YouTube-каналу TNT Sports. Боец смешанных единоборств напомнил, что он провел много спаррингов с Фьюри. По словам Тома, Усику будет невероятно сложно оказать сопротивление сопернику, который обладает невероятной мощью и силой.

"Я много спарринговал с Тайсоном Фьюри. Этот парень настоящий гигант, невероятно массивный. Когда он начинает идти вперед, чтобы остановить его и отбросить от вас, нужно иметь в руках много силы. Усику нужно быть в состоянии сделать это и поддерживать свой напор в течение 12 раундов, а это сложная задача", – сказал Аспинэлл.

На минувшей неделе был назван транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Также появились новые детали проведения двух боев Усика и Фьюри, включая реванш в октябре нынешнего года. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. В команде Александра также назвали боксера, который заменит британца в случае отказа того выходить на ринг 18 мая.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью. А россиянин Артур Бетербиев (21-0, 21 КО) назвал слабое место Александра.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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