'Есть небольшой шанс': претендент на пояс Усика дал прогноз на бой украинца

Британец Джо Джойс (15-0, 14 КО) выразил уверенность в том, что его соотечественника Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) не сможет победить Александра Усика (20-0, 13 КО). Претендент на чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет украинец, акцентировал на разном уровне соперников.

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Об этом Джойс заявил в интервью порталу Boxing Scene. Он подчеркнул, что Усик просто перебоксирует своего оппонента за счет более интенсивного передвижения по рингу. При этом он добавил, что, как это часто бывает в супертяжелом дивизионе, существует вероятность так называемого лакипанча.

"Я думаю, что Усик будет танцевать вокруг него. Дюбуа не сможет ударить его, так же, как он не смог достать меня, когда мы дрались. Поэтому он и не сможет попасть по Усику. Дюбуа бьет сильно, но ты не можешь попасть в того, кто постоянно двигается. Усик будет танцевать вокруг него по все рингу, засыпая Дюбуа ударами. Есть небольшой шанс, что Дюбуа нанесет украинцу сильный удар, но я не думаю, что это произойдет", – сказал Джошуа.

Напомним, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Усика и Дюбуа до 2 мая подписать контракт на поединок. В случае победы украинец может в ноябре или декабре подраться с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Промоутер украинца Александр Красюк сделал неожиданное заявление о Фьюри. Сам наш чемпион заявил о том, что его поединок против британца точно состоится.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый российский супертяжеловес Александр Поветкин дал прогноз на бой Усик – Фьюри и назвал единственную причину, почему болел бы за украинца.

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