Экс-тренер Усика раскритиковал его дебют в супертяжелом весе

Дебют Александра Усика (18-0, 13 КО) в супертяжелом весе оказался неудачными для украинца. Поединки против Чазза Уизерспуна и Дерека Чисоры негативно повлияли на репутацию боксера.

Такое мнение в интервью изданию Чемпионат.com, выразил бывший тренер Усика Джеймс Али Башир. Он отметил, что у Александра наблюдаются явные проблемы в подготовке к поединкам.

"Усик – очень талантливый боксер. Но, на мой взгляд, в последних двух поединках он никак не поднял свою репутацию в супертяжелом весе. Усик – прекрасный боксер. Но в последних боях ему чего-то не хватало. У него шикарные навыки. Однако он что-то упускает в подготовке. Люди, которые его тренировали, позволили Александру так плохо отбоксировать с Чисорой. Они сделали плохую работу. Ему нельзя позволить драться с Джойсом так, как он дрался с Чисорой. Ему нельзя позволить так драться с Джошуа", – сказал Башир.

Как сообщал OBOZREVATEL, вероятнее всего, Александр Усик свой следующий бой проведет с британским чемпионом Энтони Джошуа.

СМИ уже назвали вероятную дату поединка украинца. При этом промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн подтвердил, что рассматривает вариант с Усиком после того, как у его подопечного сорвался бой с Тайсоном Фьюри.