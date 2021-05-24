Экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Усик проиграет Джошуа

Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли считает, что чемпион WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа победит обязательного претендента на титул WBO Александром Усика, если будет прессинговать украинца. Брэдли вспомнил бой Александра с Чисорой, где давление британца создало проблемы для крымчанина.

В тоже время Тимоти Брэдли отмечает замечательную скорость Усика, его великолепные ноги, темп, ритм и хорошие комбинации. В этой встрече Джошуа нужно быть агрессором.

"Энтони должен прессинговать, идти вперед, оказывать на него давление. Если Джошуа хочет победить в этом бою, ему нужно выйти из своей зоны комфорта. Ему необходимо идти вперед и быть крупным, доминирующим парнем. Нужно измотать Усика, поколотить и нокаутировать", - сказал Брэдли в интервью Youtube-каналу iFL TV, перевод которого приводит fightnews.info.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британским чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и дала сторонам 10 дней на переговоры.

В свете этих новостей букмекеры опубликовали обновленные котировки на поединок.