Оккупанты атаковали Киевскую область: пострадал водитель бензовоза

В ночь на 4 июня военные российской оккупационной армии атаковали Киевскую область. Под вражеским обстрелом оказался Бориспольский район.

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В результате террористических действий оккупантов пострадал водитель бензовоза. Об этом сообщил руководитель Киевской ОВА Николай Калашник.

Ночной террор врага

"К сожалению, имеем пострадавшего в результате очередной вражеской атаки на Киевщину. В Бориспольском районе травмирован мужчина – водитель бензовоза", – написал чиновник.

У него закрытым переломом голеностопного сустава. Пострадавший госпитализирован в местную больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Председатель Киевской ОГА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до объявления отбоя.

Напомним, вечером в среду, 3 июня, российское оккупационное войско атаковало дронами Днепропетровскую область. Один из "Шахедов" попал в жилой дом в городе Павлоград. Там возник пожар: загорелись пятиэтажка и несколько автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 3 июня, россияне дважды атаковали Днепр. В результате удара по Днепровскому району возникло возгорание складских помещений сети АТБ. Известно о 8 пострадавших. Семеро из них госпитализировали, трое находятся в тяжелом состоянии.

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