Экс-чемпион мира объявил о бое с Владимиром Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) объявил о том, что согласился на бой с украинцем Владимиром Кличко (64-5, 54 КО). По словам американца, наш соотечественник встретится с ним в рамках первого поединка после возвращения в бокс.

Как сообщает издание talkSPORT, во время записи подкаста Sky Toe2Toe Бриггс отметил, что сразу же принял предложение подраться с Кличко-младшим. Он также заявил, что еще не знает, какой характер будет носить их противостояние.

"Судьба все расставила по местам. Сегодня я согласился подраться с Владимиром Кличко в первом бою после его возвращения. Я говорю вам об этом первым. Даже моя жена еще не в курсе, никто еще не знает об этом, клянусь могилой своей матери. Я не знаю, каким будет этот поединок – выставочным или профессиональным. Мне позвонили сегодня буквально несколько часов назад и спросили: "Привет, ты хочешь подраться с Владимиром Кличко?", и я сразу же согласился", – рассказал Бриггс.

Отметим, что в 2010-м Шеннон встречался с Виталием Кличко. Тогда американец проиграл нашему соотечественнику единогласным решением судей.

Напомним, что свой последний бой в профессионалах украинец провел в 2017 году против Энтони Джошуа. Он проиграл британцу техническим нокаутом в 11-м раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир признался, что задумывается о возвращении в бокс. По словам Кличко-младшего, его привлекает рекорд, которым владеет американец Джордж Форман, ставший чемпионом мира в возрасте 45 лет и 299 дней.

25 марта нашему соотечественнику исполнилось 45 лет.