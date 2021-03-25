Владимиру Кличко – 45: топ-10 самых ярких нокаутов легендарного чемпиона

Легендарному украинскому боксеру Владимиру Кличко в четверг, 25 марта, исполняется 45 лет.

За свою карьеру украинец провел 69 поединков, одержав в них 64 победы и потерпев пять поражений. В последний раз он выходил на ринг 29 апреля 2017 года против Энтони Джошуа. Тот бой он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, отправив британца в шестой трехминутке в первый в карьере нокдаун.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям вспомнить 10 самых ярких нокаутов в карьере Владимира.

Напомним, что Кличко-младший был обладателем титулов WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015) и журнала The Ring (2009-2015). Также на его счету "золото" в супертяжелом весе на Олимпиаде в Атланте в 1996 году.

Владимир Кличко на протяжении 4382 дней удерживал титул чемпиона мира, что является рекордом в тяжелом весе. Он является рекордсменом по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона и обладателем самой длинной серии защит объединенного титула в истории профессионального бокса.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боксер Александр Поветкин дал откровенное признание о поражении в бою с Владимиром Кличко.