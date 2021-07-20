Джошуа залез на крышу стадиона в Лондоне, показав место чемпионского боя с Усиком. Видео

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) залез на крышу стадиона лондонского "Тоттенхэма", который примет его поединок против Александра Усика (18-0, 13 КО) 25 сентября. Трибуны арены, на которой состоится противостояние, вмещают более 62 тысяч зрителей.

На странице британского боксера в Instagram появился ролик, на котором он показал, как с высоты выглядит место его противостояния с украинцем. Эй Джей выразил уверенность в том, что зрители сумеют создать невероятную атмосферу вокруг ринга.

"Доброе утро, добрый день, добрый вечер, где бы вы сейчас не находились. Посмотрите на этот невероятный стадион за моей спиной. 25 сентября на нем будет невероятная атмосфера. Я не могу дождаться, когда пройдет защита моих чемпионских поясов в супертяжелом весе. Вперед, давайте сделаем это!" – прокричал Джошуа перед тем, как закончить запись видео.

Видео дня

Напомним, что изначально британец хотел избежать проведения обязательной защиты титула WBO против украинца, но его бой против соотечественника Тайсона Фьюри сорвался из-за решения арбитражного суда в США, который обязал последнего провести третий поединок против Деонтея Уайлдера.

Как сообщал OBOZREVATEL, о противостоянии Усика и Джошуа было объявлено официально.

Промоутер нашего боксера рассказал о необычном пункте контракта на бой, а также заявил, что поединок войдет в историю.