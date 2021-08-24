Джошуа рассказал, как победит Усика

Чемпион IBF, IBO, WBA, WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) знает, что его соперник Александр Усик (18-0, 13 КО) хорошо двигается, поэтому собирается сохранять концентрацию в скорости все 12 раундов. Джошуа в поединке против украинца основной акцент в атаке сделает на комбинации, а не одиночные удары, а также на свою выносливость.

Джошуа признает, что боксерские способности и движения Усика делают его очень сложным противником.

"100% это будет сложным бой. Движение означает, что вы никогда не будете стоять и ждать удар. Движение важно. Когда вы хотите ударить, вы фиксируетесь, а затем делаете движение. Вы должны убедиться, что ваш мозг работает. Это может быть психологически утомительным, поэтому я заостряю ум, чтобы быть сосредоточенным все 12 раундов. Я тренируюсь бить комбинациями по четыре удара, а не одиночными "выстрелами", – цитирует Джошуа Boxingscene.

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Кроме того, британец работает на выносливость и старается не наращивать ненужную груду мышц.

"Я выгляжу подтянутым для этого боя. Я сражаюсь с парнем, который легко проходит все 12 раундов. Так что было бы глупо с моей стороны идти туда громоздким, когда мои мускулы кричали о кислороде. В этом лагере я тренируюсь работать 15 раундов. Я буду хорошо подготовлен к бою. Это ключевой момент. Что происходит, когда я тренируюсь таким образом? Мое тело адаптируется и принимает свою естественную форму", – сказал Джошуа.

Ранее бывший чемпион мира в тяжелом весе Дэвид Хэй заявил, что Усик проиграет нокаутом Энтони. Британец уверен, что поединок его соотечественника не пройдет больше половины своей дистанции.

Изначально Энтони должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства.

До объявления поединка против Джошуа он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.