Джошуа почав підготовку до бою з Ф'юрі, вразивши своїм зовнішнім виглядом

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) офіційно розпочав підготовку до поєдинку проти співвітчизника Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і IBF повернувся в спортзал напередодні двобою з Циганський королем і вразив своїх пiдписників неймовірно м'язистим тілом.

За словами промоутера супертяжа Едді Хірна, зараз Ентоні готується до найбільшого бою в його кар'єрі.

"Ми не можемо чекати. Ейдж почав свій тренувальний табір і Ф'юрі також не відстає. Вони обидва дуже хочуть бій. Їм буде запропоновано кілька варіантів місця проведення поєдинку", – заявив шеф Matchroom Boxing в інтерв'ю The Sun.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 січня WBO дала добро на бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Перша частина довгоочікуваної битви за Британію запланована на літо 2021-го, і найбільш вірогідним терміном за цих обставин є липень.

Раніше спаринг-партнери Ф'юрі виклали кілька фотографій з чемпіоном WBC, на яких видно неймовірна трансформація Тайсона.