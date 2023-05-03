"Действительно верил, что россияне - наши братья". Знаменитый украинский боксер прозрел после начала войны

Бывший обладатель титула WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (18-0, 14 КО) дал большое интервью для британского портала Boxing News, где коснулся и темы войны. 36-летний харьковчанин с трудом сдержал эмоции отвечая на вопрос журналиста, признавшись, что происходящее на его родине просто ужасно.

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Когда началось полномасштабное вторжение Гвоздик круглосуточно смотрел телевизор. Он был в шоке и не мог поверить в то, что случилось.

"Ибо я действительно верил, что россияне – наши братья. Да, это все началось еще в 2014 году и продолжается. Я знаю, что это политические моменты, но в наши дни это больше политики. Теперь между этими двумя нациями вражда. Я не знаю, что произойдет в будущем, но, по крайней мере, в ближайшие 50 лет будет вражда, потому что украинцы этого никогда не простят", - цитирует Гвоздика tribuna.com.

Украинский боксер считает, что в РФ могут говорить что угодно, но правда остается правдой - никаких нацистов в Украине никогда не было.

"Где они видят нацистов? Я всю свою жизнь говорил по-русски. Я жил в Харькове и путешествовал по Украине, ездил в западные регионы, говорил по-русски. Тогда в этих регионах большинство людей говорило… Раньше, если ты приезжал во Львов и говорил по-русски к человеку за прилавком, то тебе отвечали по-русски, даже если этот человек говорит по-украински", – отметил Гвоздик.

Александр добавил, что в сложившейся ситуации он старается в общественных местах говорить на украинском языке, хотя и не очень хорошо им владеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле прошлого года Гвоздик заявил, что отлучение всех российских спортсменов от международных турниров не является справедливым. По мнению украинского бойца необходимо банить лишь тех, кто поддерживает полномасштабное вторжение в Украину.

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