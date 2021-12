7 выводов по бою Ломаченко: украинец просил снять Комми и в 33 года еще огонь, но время уходит

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко провел сильный бой против ганца Ричарда Комми. Этим утром в Нью-Йорке аккерманец был близок к победе нокаутом, но в итоге все решили судьи. Однако титул интерконтинентального чемпиона мира WBO не делает его обязательным претендентом на полноценный пояс, который принадлежит Камбососу. А время уходит...

После поединка Ломаченко и Комми OBOZREVATEL отметил главные моменты этого боя и задумался о проблемах, которые могут возникнуть у Василия.

1. Ломаченко вышел очень прокачанным на этот поединок. И не только психологически. Бросалась в глаза его мышечная масса. Видно, что Василий прошел мощный лагерь и физически был готов прекрасно. Анатолий Ломаченко умеет подвести сына к бою во всеоружии.

2. Работа ног, которые в свое время закалились народными танцами и бегом по песку, все еще великолепна. Ломаченко быстро заходил за руку своего противника и наносил болезненные удары по корпусу.

Казалось, что при желании Василий мог бы за секунду сделать пару кругов вокруг Комми. Хоть некоторые специалисты все чаще говорят о его возрасте. Мол, украинец уже на пороге 34 лет, что для легкого веса уже солидно.

3. Но даже при большом преимуществе Ломы в ринге все равно возникает вопрос: Василий не захотел добивать Комми или все-таки не смог? Мог ли он дожать ганца в 7 раунде, когда тот оказался в нокдауне? Или позже? Вместо действий украинец начал вести переговоры с углом Ричарда, дескать, пора бы уже выбросить белый флаг и снять ганца, потому что их боец на грани.

Все эти разговоры про уважение и жалость к Комми в той ситуации, безусловно, красят Ломаченко как человека, но у соперников может сложиться впечатление, что он дает слабину. Что украинец уже не "Ноу мас", как прозвали Лому фанаты после массовых отказов его противников продолжать бой. Что уже нет того "инстинкта убийцы", который наводил на всех страх. Комми выстоял. И это факт.

4. Бросалось в глаза, что Василий таки достаточно пропустил. Хотя защита всегда была его сильной стороной, а процент попаданий у Ричарда был очень низким – он донес до цели всего 12% своих ударов, тогда как Ломаченко – 45%.

Особенно пострадала правая сторона лица украинца от активности левой руки Комми. А в 11 раунде Ричард достал так, что украинцу пришлось помотать головой, чтобы вернуть фокус. И хорошо, что ганец уже не шел добивать.

5. Поражение от Лопеса ударило по Ломаченко и его реноме всемогущего, но в Америке Василий по-прежнему интересен и популярен. Зал "Мэдисон-Сквер-Гарден" был просто забит этим утром, очень тепло встречал и самоотверженно поддерживал украинца. Что неудивительно, ведь выходцев из стран бывшего Союза, где популярен Василий, в США больше, чем иммигрантов из Ганы. Да и бокс Ломы сегодня был очень зрелищным, что не может не нравится публике.

Making his way to the ring NOW @VasylLomachenko 🇺🇦#LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/z5ajHTiBjz