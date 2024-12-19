Астролог принцессы Дианы предостерегла короля Чарльза III на 2025 год: что звезды прочат королевской семье

2024 год оказался достаточно непростым для семьи монархов Великобритании. Королю Чарльзу III и Кейт Миддлтон диагностировали рак, королева Камилла заболела инфекцией грудной клетки, а принцесса Анна оказалась в больнице из-за инцидента.

Видео дня

Однако, несмотря на все неприятности, прямой наследник Елизаветы II не теряет оптимистического настроения, хотя, по всей вероятности, и ждет завершения этого года. Астролог принцессы Дианы Дебби Фрэнк отметила, что звезды прочат Его Высочеству неплохое будущее, но все же предостерегают "держать себя в руках", пишет HELLO.

"После того, как в 2024 году монарх столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем, в 2025 году он продолжит свои взлеты и падения. Он будет достигать вершин, отдавая всего себя, а затем испытывать разочарование из-за некоторых неудач. И он, и Камилла немного отстают, в то время как 2024 год близится к завершению", – пояснила эксперт.

Как отметила Дебби Фрэнк, особое внимание своему состоянию королю Чарльзу III следует уделить с конца февраля по начало марта. По словам астролога принцессы Дианы, в этот период монарху лучше "уменьшить все нагрузки". А вот ближе к завершению весны, как пророчат звезды, Его Высочество захочет воплотить свои мечты в реальность и начать много путешествовать. У представителя Букингемского дворца должно удаться все запланированное, главное вовремя сдержать себя.

По словам эксперта, в течение всего следующего года, а особенно в мае, Сатурн "бросит вызов королю, чтобы тот был реалистичен и практичен в отношении своих намерений и возможностей". Однако ближе к декабрю Чарльз III снова почувствует прилив энергии.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принцессы Беатрис и Евгения проигнорируют Рождество у короля Чарльза III.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!