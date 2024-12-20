Чемпион из РФ пожелал Фьюри 'надавать как следует' Усику за слова о России

Российский боец смешанных единоборств Евгений Гончаров пожелал Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) победить Александра Усика (22-0, 14 КО) в реванше 21 декабря. При этом представитель страны-агрессорки отметил, что верит в успех украинца и считает его фаворитом противостояния.

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Об этом Гончаров заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Чемпион кадыровского промоушна Absolute Championship Akhmat раскритиковал Усика за его патриотичную позицию и осуждение вторжения РФ в Украину, но отметил, что Александр выглядит сильнее Тайсона.

"Если говорить о шансах, то фаворитом я вижу Усика, примерно 65 на 35 в процентах я верю в его победу. Александр сильнее в первую очередь в плане психологии и ментальной составляющей. Он более техничный и выверенный боксер без особых слабых мест, чего нельзя сказать о Фьюри. Честно, я буду болеть за Тайсона и желать ему победы – к Усику у меня неоднозначное отношение после всех его высказываний. Хочу, чтобы Тайсон победил и надавал ему как следует", – сказал Гончаров.

Накануне в Эр-Рияде состоялась финальная пресс-конференция реванша Усика против Фьюри, во время которой боксеры устроили эпичную дуэль взглядов. Очевидцы засняли все, что происходило во время этого события.

Ранее легендарный Костя Цзю дал свой прогноз на второй бой Усик – Фьюри 2. В свою очередь британец сделал категоричное заявление о предстоящем поединке, в проведение которого было внесено историческое правило.

17 декабря прошла официальная церемония прибытия соперников в Эр-Рияд, во время которой украинец поразил своим внешним видом. Также он забрался в кабину самолета и наблюдал за Тайсоном.

Также наш соотечественник объявил о намерении покинуть супертяжелый вес. Он ответил на вопрос, собирается ли заканчивать карьеру после реванша с Фьюри.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его назвали позором американских боксерских компаний.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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