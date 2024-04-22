'Был не очень': чемпион мира из России сделал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Бахрам Муртазалиев (22-0, 16 КО) выразил уверенность в том, что Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) уверенно победит Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО). По словам российского представителя первого среднего веса, украинец на несколько голов превосходит своего соперника.

Об этом Муртазалиев заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. 31-летний уроженец Грозного отметил, что Ломаченко должен повторить успех американца Девина Хэйни (31-1, 15 КО), который дважды победил Камбососа, причем сделал это на родине австралийца.

"Камбососа последний бой, как мне показалось, был не очень. У Ломаченко не должно быть проблем, потому что Девин Хэйни приехал в Австралию и победил Джорджа. В боксе между ними огромная пропасть. Хотя Камбосос один раз очень всех удивил, победив Теофимо Лопес", – сказал Муртазалиев.

Ранее Камбосос поделился ожиданиями от боя с Ломаченко, пообещав отбить украинцу голову. А в России потребовали вернуть Василию его чемпионские пояса.

Отметим, что Ломаченко и Камбосос должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину. При этом недавно австралиец угодил в скандал, пригласив в свой лагерь для подготовки к поединку боксера из РФ, который поддерживает войну.

После того как стало известно о проведении боя Василия и Джорджа, украинца исключили сразу из нескольких мировых рейтингов.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что на разогреве перед боем Ломаченко – Камбосос выступит небитый россиянин Имам Хатаев (6-0, 6 КО), который прячется за флагом Австралии.

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