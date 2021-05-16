В Англии непобедимый боксер вырубил соперника убийственным нокаутом в чемпионском бою. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
1 минута
2,2 т.
Буатси Дос Сантос

Обладатель пояса WBA International в полутяжелом весе Джошуа Буатси (14-0, 12 КО) эффектно защитил свой титул в бою против француза Даниэля Дос Сантоса (15-1, 8 КО). Поединок в Манчестере завершился брутальным нокаутом в четвертом раунде.

Буатси - Дос Сантос

28-летний Буатси впервые проводил бой под руководством американского тренера Верджила Хантера и этот дебют удался.

Буатси - Дос Сантос

С первых минут в работе Буатси в ринге чувствовалась рука известного наставника. Уроженец Ганы мощными ударами раз за разом заставлял 30-летнего француза уходить в глухую защиту. Уже во втором раунде рефери отсчитал Дос Сантосу нокдаун.

Буатси - Дос Сантос

Развязка наступила в 4-й десятиминутке. Буатси удался мощнейший правый боковой, который выбил дух из соперника.

Буатси - Дос Сантос

Рефери сразу остановил бой, не открывая счет.

Буатси - Дос Сантос

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимый украинский супертяжеловес добыл скоростную победу нокаутом над возрастным поляком Яцеком Пятекой (11-2, 9 КО).

АнглияБольшой Манчестер