Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс-младший выразил уверенность в том, что бой между Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (20-0, 13 КО) на сегодня не вызывает большого интереса. Фанат российского диктатора Владимира Путина не разочарован из-за срыва поединка за звание абсолютного чемпиона мира, так как в ринге должны были встретиться два технаря.

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Об этом Джонс заявил в интервью порталу Boxing Social. Он предложил, чтобы Усик и Фьюри сначала подрались со всеми сильнейшими на сегодняшний супертяжами, а затем уже, возможно, определили лучше в битве друг с другом.

"Не думаю, что мир обязательно хочет увидеть этот бой прямо сейчас. У нас есть два боксера, которые являются чемпионами в супертяжелом весе. Пусть эти два боксера останутся чемпионами, пусть сначала они сразятся со всеми остальными. Когда больше не с кем драться, тогда они дерутся друг с другом, потому что им больше нечего делать. Но прямо сейчас Усик и Уайлдер – это хороший бой… Джошуа и Фьюри – это отличный бой прямо сейчас. Это динамичные бои на этот момент. Бой Усика и Фьюри не будет захватывающим. Это два боксера. Два технаря", – сказал Джонс.

Напомним: Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Усика подписать контракт на поединок с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО). В случае победы украинец может в ноябре или декабре подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Промоутер украинца Александр Красюк сделал неожиданное заявление о Фьюри. Сам наш чемпион заявил о том, что его поединок против британца точно состоится.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый российский супертяжеловес Александр Поветкин дал прогноз на бой Усик – Фьюри и назвал единственную причину, почему болел бы за украинца.

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