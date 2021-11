Боксерша победила редким стоячим нокаутом и завоевала два чемпионских пояса. Видео

Американка Алисия Баумгарднер (11-1, 7 КО) добыла сенсационную победу над британкой Терри Харпер (11-1-1, 6 KO) и отобрала у нее чемпионские титулы по версиям WBC и IBO во втором полулёгком весе (до 59 кг). Поединок прошел на вечере бокса от Эддди Хирна и завершился досрочно.

Претендентка уверенно начала встречу, уже в первой трехминутке отправив Харпер на канвас.

Рефери не стал фиксировать нокдаун, но это не спасло британскую спортсменку.

27-летняя Баумгарднер продолжала владеть инициативой и в четвертом раунде словила оппонентку мощным правым боковым.

Контрхук отправил Харпер в так называемый стоячий нокаут, когда боксер не упал, но пребывает в состоянии грогги.

Американка попыталась добить соперницу, но рефери вовремя вмешался, остановив поединок.

That was a crazy KO by Alycia Baumgardner. Literally out on her feet. pic.twitter.com/bMbLJWImlq