'Крик матери, слезы отца...' Боксер из Львова, уволенный из армии по здоровью до вторжения РФ, погиб под Бахмутом

В боях с российскими оккупантами погиб львовский боксер Александр Сукневич. Защитник вместе с побратимами из 42-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ давал отпор врагу на одном из самых горячих направлений – Бахмутском. Но теперь ему навсегда 25 лет.

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Александр был воспитанником Львовской школы бокса, тренировался под руководством Василия Шана. Становился неоднократным призером и победителем чемпионатов области, был кандидатом в мастера спорта Украины по боксу.

После школы Сукневич вступил во Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского на кафедру фехтования, бокса и национальных единоборств. А получив диплом, спортсмен решил пройти военную службу, базировался в Яворове и Ровно. Однако впоследствии его пришлось уволить из армии по состоянию здоровья.

Вернувшись домой к гражданском жизни, Сукневич работал торговым представителем во Львове. Помогал маме в благотворительном фонде "Для добра", который заботится о бездомных животных города.

Однако после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Александр вернулся на службу, пополнив ряды 42-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад".

Последнее время вместе со своими побратимами боксер выполнял боевые задания в Донецкой области, на Бахмутском направлении. А спикер 42-й бригады рассказывал, что российские оккупанты сбрасывают на блиндажи наших военных слезоточивый и какие-то другие отравленные газы.

2 января 25-летний Александр вступил в свой последний бой. А через шесть дней во Львове родные и близкие попрощались со своим героем.

"Тяжело, до безумия тяжело в эти дни... В день, когда Оля и Леня получили страшное известие о гибели своего сына Саши. Крик матери, слезы отца, навсегда запечатлеваются в наших сердцах. Небо закрылось над родителями... Многие перезвонили, написали в эти дни. Слова сострадания, шепотом, от самого сердца звучали отовсюду", – рассказала Наталья, которая знакома с семьей воина.

"Оля, Лена мы плачем вместе с вами... Ваш сын Саша навсегда останется в наших сердцах человеком светлой души, улыбающимся и положительным", – добавила Наталья.

Оплакивают Александра и в благотворительном фонде "Для добра": "Саня спасал всех. Саня был героем не только на войне, но всегда, на протяжении всей своей жизни. Саня был всегда радостный и улыбающийся, как бы плохо на душе не было. Всегда умел поднять настроение каждого, кому было тяжело. Россия унесла его жизнь. Россия разрушила еще одну семью. Россия разрушила наши жизни, унеся жизни того, кого мы любим".

"Вот таким ты и останешься в наших сердцах – всегда улыбающийся и жизнерадостный… В груди боль… Пустота на душе… Сердце разорвано на маленькие кусочки. Ты с нами! Только очень далеко…", – не могла сдержать свой боль мама Александра Ольга.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на войне с российскими оккупантами погиб 22-летний боксер, который числился пропавшим без вести.

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