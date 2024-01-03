'Его имя во вражеских списках': на войне с российскими оккупантами погиб 22-летний боксер

Украинское спортивное сообщество понесло очередную потерю на преступной войне, которую против нашей страны развязало российское террористическое государство. В борьбе против оккупантов погиб боксер Артем Хан. В апреле ему должно было исполниться 23 года.

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Об этом информирует проект LuckyPunch.net на своей странице в социальной сети Facebook. Известно, что Хан с апреля 2022 года считался пропавшим без вести после боев на Изюмском направлении в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В декабре того же года мама Артема Анна в интервью порталу 0512.com.ua рассказала, что ей удалось узнать о нахождении сына в плену. "В военкомате мне предложили написать на изменение статуса с "без вести пропавший" на "военнопленный". Впоследствии я нашла адвоката и наняла его за свой счет, чтобы он мне помог хоть что-то узнать о сыне. Сейчас то, что мне известно, – только то, что он в плену. Его имя есть во вражеских списках. Он жив, это главное", – говорила она тогда.

Теперь же стало известно, что воин погиб. Артем закончил Николаевский национальный университет кораблестроения. Он увлекался боксом и смешанными единоборствами, является воспитанником СДЮСШОР-6.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ракетной атаки на Киев 29 декабря погибла украинская футболистка Виктория Котлярова. А во Львове жертвой россиян стал экс-баскетболист сборной Украины Виктор Кобзистый.

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